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Внедрение и настройка Битрикс 24
Инструментарий для успешного развития вашей компании
ВИРТУАЛЬНАЯ
АТС ДЛЯ БИЗНЕСА
Упростите работу своих сотрудников
Преимущества
CRM систем
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Телефония и
голосовая связь
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Стационарные телефоны
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Мобильная
связь
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Смешанные
решения
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Интернет
Инструментарий для успешного развития вашей компании
запрограммированные телефоны
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Продажа учеток
для IP телефонии
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Онлайн настройка оборудования
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Компьютерные
сети
Инструментарий для успешного развития вашей компании
видеонаблюдение и сигнализации
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Системы контроля и управления доступом
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Интеграция систем связи с CRM
Инструментарий для успешного развития вашей компании
Внедрение и настройка Битрикс 24
Инструментарий для успешного развития вашей компании
новости и акции
оценка
эффективности
Виртуальная АТС не просто модный тренд
Партнерская
программа
мы ваш
надежныЙ партнер
Виртуальная АТС не просто модный тренд
Партнерская
программа
мы ваш
надежныЙ партнер
чем мы можем помочь
Frequently Asked Questions
1. Консультационные услуги:
* консультации по поиску инвесторов и привлечению финансирования;
* Безопасность бизнеса и его бенефициаров
2. Управленческие ПРОДАЖАМИ:
3. Информационно-технологические услуги:
* создание мобильных приложений;
* внедрение CRM-систем и программ учета;
* внедрение электронного документооборота.
* Аудит, построение и оптимизация IT инфраструктуры заказчика
* Построение разнесенных систем (филиальная сеть, дистанционно работающие сотрудники и тп)
4. Маркетинг и реклама
* SMM
* Контекстная реклама
* Яндекс бизнес
* Реклама в VK
* СБЕРтаргет
* Контент продвижение
* емейл маркетинг
Виртуальная АТС не просто модный тренд
Партнерская
программа
мы ваш
надежныЙ партнер
Отзывы
В работе мы используем IP ATC + SIP-GSM. Данный программно-аппаратный комплекс позволил нам существенно снизить ежемесячные затраты на телефонную связь и предоставил больше возможностей (интеграция, тарификация, запись и т.д.), чем аналоговая офисная АТС.
Александр
SIP проста в установке и настройке. При возникновении проблем с дополнительными функциями, служба поддержки оказывала помощь квалифицированно и вовремя. Отдельное «спасибо» специалисту Денису — видно, что человек не просто выполняет свою работу, а делает это от души.
Виталий Иларионов
Сотрудничаем много лет, хорошее качество телефонии, хорошие цены.
Юрий Егоров
Оперативная и качественная работа команды!
Наталия М.
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