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IP-телефония

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Услуги местной, междугородной связи

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Виртуальная
АТС для бизнеса

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IP-телефония

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Услуги местной,
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наши услуги

ВИРТУАЛЬНАЯ
АТС ДЛЯ БИЗНЕСА

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CRM систем

Инструментарий для успешного развития вашей компании

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Телефония и
голосовая связь

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Стационарные телефоны

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Мобильная
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Смешанные
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Интернет

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запрограммированные телефоны

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Продажа учеток
для IP телефонии

Инструментарий для успешного развития вашей компании

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Онлайн настройка оборудования

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Компьютерные
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видеонаблюдение и сигнализации

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Системы контроля и управления доступом

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Интеграция систем связи с CRM

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Внедрение и настройка Битрикс 24

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Тест-драйв
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Мы подготовили для вас возможность бесплатно
протестировать основные услуги и сервисы компании.

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Продукты для решения ваших задач

Мы предлагаем нашим клиентам московские многоканальные телефонные номера в коде 495 и 499, исходящие линии, виртуальные номера, номера 8-800

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Оперативная поддержка — счастливые клиенты

Мы хорошо знаем, как необходима постоянная поддержка наших услуг. Именно поэтому наш квалифицированный персонал в любую минуту поможет вам.

Получить консультацию

ВИРТУАЛЬНАЯ
АТС ДЛЯ БИЗНЕСА

Упростите работу своих сотрудников

Подробнее

Преимущества
CRM систем

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Телефония и
голосовая связь

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Стационарные телефоны

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Мобильная
связь

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Смешанные
решения

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Интернет

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

запрограммированные телефоны

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Продажа учеток
для IP телефонии

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Онлайн настройка оборудования

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Компьютерные
сети

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

видеонаблюдение и сигнализации

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Системы контроля и управления доступом

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Интеграция систем связи с CRM

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

Внедрение и настройка Битрикс 24

Инструментарий для успешного развития вашей компании

Подробнее

новости и акции

оценка
эффективности

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Виртуальная АТС не просто модный тренд

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Партнерская
программа

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мы ваш
надежныЙ партнер

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Виртуальная АТС не просто модный тренд

Подробнее

Партнерская
программа

Подробнее

мы ваш
надежныЙ партнер

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чем мы можем помочь

Frequently Asked Questions

1. Консультационные услуги:

* Общие консультации по созданию, ведению и управлению бизнесом;
* консультации по поиску инвесторов и привлечению финансирования;
* Безопасность бизнеса и его бенефициаров

2. Управленческие ПРОДАЖАМИ:

* Построение системы продаж, проектирование и отладка работы отделов продаж.

3. Информационно-технологические услуги:

* разработка сайтов и лэндингов;
* создание мобильных приложений;
* внедрение CRM-систем и программ учета;
* внедрение электронного документооборота.
* Аудит, построение и оптимизация IT инфраструктуры заказчика
* Построение разнесенных систем (филиальная сеть, дистанционно работающие сотрудники и тп)

4. Маркетинг и реклама

* консультации по маркетингу и рекламе; от идей до ведения маркетинговых и рекламных кампаний.
* SMM
* Контекстная реклама
* Яндекс бизнес
* Реклама в VK
* СБЕРтаргет
* Контент продвижение
* емейл маркетинг 
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Виртуальная АТС не просто модный тренд

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Партнерская
программа

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мы ваш
надежныЙ партнер

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Отзывы

В работе мы используем IP ATC + SIP-GSM. Данный программно-аппаратный комплекс позволил нам существенно снизить ежемесячные затраты на телефонную связь и предоставил больше возможностей (интеграция, тарификация, запись и т.д.), чем аналоговая офисная АТС.

Александр

Инженер технической поддержки
SIP проста в установке и настройке. При возникновении проблем с дополнительными функциями, служба поддержки оказывала помощь квалифицированно и вовремя. Отдельное «спасибо» специалисту Денису — видно, что человек не просто выполняет свою работу, а делает это от души.

Виталий Иларионов

ООО СТРОЙПЛЮС
Сотрудничаем много лет, хорошее качество телефонии, хорошие цены.

Юрий Егоров

Знаток города 14 уровня
Оперативная и качественная работа команды!

Наталия М.

Знаток города 6 уровня
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АДРЕС г. Москва, Сормовский проезд, д. 11, стр. 2
ОТДЕЛ ПРОДАЖ +7 (495) 902-0022
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ +7 (495) 755-7745
ОТДЕЛ ПО РАБОТE С КЛИЕНТАМИ +7 (495) 788-8821
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